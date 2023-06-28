Україна закликає світ вжити заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС [ Редагувати ]
Верховна Рада закликала міжнародну спільноту вжити невідкладних заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції.
У середу, 28 червня, Верховна Рада звернулась до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Росії.
За відповідну постанову, яка набирає чинності з дня ухвалення, проголосували 274 депутати.
На думку народних депутатів, реалізація запропонованих у Постанові заходів сприятиме консолідації зусиль міжнародної спільноти задля запобігання масштабній ядерній катастрофі в Європі та зміцнення протидії ядерному шантажу РФ.
по темі
У разі підриву окупантами Запорізької атомної електростанції евакуація торкнеться кількох областей
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську зросла до 11
Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей
Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16. Також планується навчати до 40 солдатів для підготовки та технічного обслуговування
Спроба державного перевороту в росії, яку минулого тижня провів засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, буде не останньою