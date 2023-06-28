Верховна Рада закликала міжнародну спільноту вжити невідкладних заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції.

У середу, 28 червня, Верховна Рада звернулась до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Росії.

За відповідну постанову, яка набирає чинності з дня ухвалення, проголосували 274 депутати.

На думку народних депутатів, реалізація запропонованих у Постанові заходів сприятиме консолідації зусиль міжнародної спільноти задля запобігання масштабній ядерній катастрофі в Європі та зміцнення протидії ядерному шантажу РФ.