Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі заявив, що НАТО на липневому саміті у Вільнюсі надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки. Про це він сказав перед початком зустрічі лідерів ЄС.

Для Альянсу пріоритетом зараз є допомога Україні для перемоги у війні.

На саміті НАТО ми обговорюватимемо прагнення України до членства, і я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО надішлють рішучий сигнал підтримки Україні.

Генеральний секретар наголосив, що всі союзники НАТО підтримують бажання України приєднатися до Альянсу. Також Столтенберг додав, що саме Україна та союзники будуть вирішувати, коли настане час надати офіційне запрошення для вступу, а не росія.