Навіть за місцевими жахливими реаліями, де по містах щоденно прилітає, і щотижня гинуть мирні мешканці - цей російський воєнний злочин вражає всіх захмарним цинізмом.

До подій на фронті. Українська армія повільно, але впевнено наступає. Ворог зосереджує зусилля на Запорізькому та Херсонському напрямах і чинить сильний опір, намагаючись сповільнити та послабити контрнаступ ЗСУ. На Бахмутському напрямку сили оборони суттєво просунулися та закріплюються на рубежах.

Що відбувається на Авдіївському напрямку та в місті Краматорськ, де в середу росіяни завдали удару по мирних людях, розкаже наш воєнний кореспондент Руслан Смещук.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це Авдіївський напрямок, останні декілька тижнів - така напружена ділянка фронту, адже росіяни постійно атакують. Намагаються пробити лінію оборони, тут на Авдіївському напрямку і в сусідній Мар'їнці. Війна тут дуже активна, динамічна. От зараз ми працюємо з розрахунком реактивників, які будуть накривати росіян.

Реактивники досить незвично стріляють короткими порціями - по одній, двома ракетами за раз. Потім корегуються, і стріляють ще. Після того як коригувальник підтверджує знищення цілі - машина швидко тікає з рубежу.

Позивний "Егерь", військовослужбовець ЗСУ:

Швидко доїхати навестись, відстрілятися, і чим швидше поїхати в укриття. Щоб ворог не встиг швидко навестись на наші позиції, і не відстрілявся на нас.

Далі - на одну із замаскованих позицій очікування. Ось що про ситуацію розповідають самі військові.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Є наш рух вперед, не набагато - але по кусочку, по жменьці землі своєї ми забираємо. Перемога - це добре, але наші люди теж мають втрати, бо це війна, і нікуди від цього не дінешся.

"Град" - це система залпового вогню, але зараз реактивники використовують її скоріше як таку точкову установку.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Сама система уражає площу. А ми зараз працюємо точковими ураженнями по противнику. Тобто настільки вже за час війни навчилися наші бійці точно вражати, що достатньо однієї, двох ракет. І ми противника знешкоджуємо.

Позивний "Егерь", військовослужбовець ЗСУ:

Нас координує та корегує дронщик. Злітає, дивиться скільки часу летіти ракеті. І дає поправки, якщо треба. Можливо лівіше, він передає цифри, а ми її власне вводимо в установку.

Але в разі необхідності, стріляють і цілими пакетами ракет.

Позивний "Кощей", військовослужбовець ЗСУ:

Це все залежить від того, в який день вони захочуть померти. Буває такі дні, що рашисти лізуть декілька днів підряд. А потім воно устаканилось на пару днів. Перекур - і знову. Такими хвилями, напливами вони, як ублюдки, лізуть і все.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Це вже інша позиція, артилеристи, 152 міліметрова гаубиця, поки ми тут знаходимося, періодично чуємо вибухи, це йде обстріл сусідніх позицій, йде таке активне протистояння артилерійське, і от зараз у відповідь гармаші будуть наносити удар.

Ця гармата підтримує нашу першу лінію. Розташування дозволяє бити по ворогу як на Авдіївському напрямку, так і в бік Красногорівки, Мар'їнки - ще однієї напруженої ділянки фронту.

Позивний "Кощей", військовослужбовець ЗСУ:

На нашому напрямку теж дуже складно, але контрольовано. Всі атаки ми відбиваємо, десь в деяких моментах навіть наші хлопці просуваються на їхні позиції.

Для цього арта та її розрахунки знаходяться в постійній бойовій готовності. Під час стрільби працюють швидко, як один механізм.

І доки Сили оборони збільшують свою ефективність застосування ракет та снарядів проти комбатантів окупанта, росіяни тероризують мирне населення.

Руслан Смєщук, кореспондент:

На жаль, так виглядають реалії життя в Краматорську та інших умовно тилових міст Донеччини, які тим не менш знаходяться в зоні досяжності російських ракет. Зараз ракета влучила в комерційну нерухомість, там знаходилось досить відоме для Краматорська кафе. Тобто ніяких не те що військових, тут навіть адміністративних об'єктів не було.

Жертв російської атаки на краматорську піцерію могло бути більше. Але вояки, що були поруч, миттєво долучилися до порятунку людей. Особливо військові медики.

Галя, військовий медик:

У неї черепно-мозкова травма - відкрита. Я просто була поблизу, в мене був медичний рюкзак.

Ракета - схоже "Іскандер" - вдарила в кафе у вівторок увечері, коли там і поруч були десятки й сотні людей. Жертвами стали троє підлітків, ще одна восьмимісячна дитина отримала поранення, але вижила. Взагалі травмувалися більше ніж шість десятків відвідувачів та робітників закладу.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Сьогодні вранці, тобто на другу добу пошукової операції, вона була закінчена. Рятувальники вночі, під щільним дощем розбирали завали й, на жаль, знайшли тіло останньої 12 жертви російського обстрілу. До того в СБУ повідомили, що заарештували російського агента, завербованого з-поміж місцевих жителів, який знімав, розвідував і дорозвідував цей об'єкт. Тобто росіяни точно знали, що тут, окрім військових, які приходять поїсти - постійно знаходяться десятки цивільних, десятки мирних мешканців разом із дітьми, але їх це не зупинило.

Навіть за місцевими жахливими реаліями, де по містах щоденно прилітає, і щотижня гинуть мирні мешканці - цей російський воєнний злочин вражає всіх захмарним цинізмом. І якоюсь нелюдською жорстокістю.