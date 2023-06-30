Польща найближчим часом відправить до Литви контингент спецпризначенців для виконання завдань з охорони саміту НАТО.

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі у Twitter.

Відповідне рішення стало результатом домовленостей між президентами Польщі та Литви щодо ширшої військової співпраці.

"Це буде контингент, який виконуватиме завдання разом із засобами повітряного транспорту – гелікоптерами, системами боротьби з безпілотниками. Це ще одна діяльність, яку Польща здійснює в рамках підготовки саміту НАТО", - зазначив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

Він додав, що таке рішення було погоджено з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром та головою міністерства національної оборони і стало наслідком "останніх подій".