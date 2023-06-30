Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятиме польський спецназ [ Редагувати ]
Польща найближчим часом відправить до Литви контингент спецпризначенців для виконання завдань з охорони саміту НАТО.
Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі у Twitter.
Відповідне рішення стало результатом домовленостей між президентами Польщі та Литви щодо ширшої військової співпраці.
"Це буде контингент, який виконуватиме завдання разом із засобами повітряного транспорту – гелікоптерами, системами боротьби з безпілотниками. Це ще одна діяльність, яку Польща здійснює в рамках підготовки саміту НАТО", - зазначив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.
Він додав, що таке рішення було погоджено з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром та головою міністерства національної оборони і стало наслідком "останніх подій".
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