Втрати рф в Україні вже перевищили 228 тисяч військових - Генштаб [ Редагувати ]
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та 6 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4041 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,
артилерійських систем - 4127 (+11) од,
РСЗВ - 630 (+3) од,
засоби ППО - 389 (+1) од,
літаків - 315 од,
гелікоптерів - 308 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),
крилаті ракети - 1261 од,
кораблі /катери - 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,
спеціальна техніка - 569.
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