ЗСУ знищили штаб та склад рф у Бердянську [ Редагувати ]
У Бердянську українські військові знищили штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів під час операції 30 червня.
Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.
У результаті успішного удару військових сил оборони рано вранці 30 червня 2023 року було нейтралізовано штаб противника та знищено склад паливно-мастильних матеріалів у передмісті тимчасово окупованого міста Бердянськ.
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