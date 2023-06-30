Популярний додаток для знайомств Tinder пішов з росії - повідомляють Reuters. З 30 червня користувачі додатку більше не зможуть зайти в свої акаунти.

Тепер в Tinder неможливо здійснювати свайпи вліво або вправо на потенційних партнерів. Якщо спробувати вибрати опцію "Так" або "Ні", користувач отримає повідомлення про помилку та прохання спробувати пізніше. Це повідомлення масово бачитимуть росіяни в додатку.

Tinder не можна завантажити з нуля або оновити як через Google Play, так і через App Store. За словами виконавчого директора компанії Friends Fiduciary Corp, який є акціонером Match Group, компанія має значні мотиви для відходу від російського ринку.