Голова ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час зустрічей йому розповіли про амбітну мету України - відвоювати територію і підштовхнути москву до переговорів до кінця року, - про це повідомляє The Washington Post.

Українська влада розкрила директору ЦРУ стратегію повернення окупованих росією територій і початку переговорів про припинення вогню з москвою до кінця року, за словами чиновників, знайомих з ходом візиту.

"Директор Бернс нещодавно відвідав Україну, як він регулярно робить з початку російської агресії більше року тому", - сказав американський чиновник, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити неанонсований візит.

Поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.