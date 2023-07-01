Голова ЦРУ таємно зустрівся із Зеленським у Києві [ Редагувати ]
Голова ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час зустрічей йому розповіли про амбітну мету України - відвоювати територію і підштовхнути москву до переговорів до кінця року, - про це повідомляє The Washington Post.
Українська влада розкрила директору ЦРУ стратегію повернення окупованих росією територій і початку переговорів про припинення вогню з москвою до кінця року, за словами чиновників, знайомих з ходом візиту.
"Директор Бернс нещодавно відвідав Україну, як він регулярно робить з початку російської агресії більше року тому", - сказав американський чиновник, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити неанонсований візит.
Поїздка Бернса, про яку раніше не повідомлялося, включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.
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