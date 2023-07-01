Сезон лаванди в Україні - в самому розпалі: репортаж з Буковини [ Редагувати ]
Сезон лаванди в Україні - в самому розпалі. І наш наступний матеріал - з Буковини, де на одному полі розквітли понад 20 тисяч кущів пахучої квітки. Лікарі радять вдихати лаванду, бо це має заспокійливий ефект. Наш сюжет не передає запахів, але, естетичне враження - вам забезпечене.
Величезне море квітів. Чарівних та запашних. Їх тут - понад 20 тисяч.
Володимир та Олена, жителі Одеси:
Ми вже другий раз, дуже подобається, по-перше, запах, лаванда завжди радує, дуже гарні квіти.
Це передмістя Чернівців. Територія цього лавандового моря рік від року збільшується. Нині - це 3 гектари. Місця тут вистачає і людям, і бджолам, які збирають сировину для меду.
Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:
З кожним роком ми все досаджуємо по пару рядочків лаванди, тому що мріємо збільшити поле, взагалі-то не до таких великих масштабів, тому що з лавандою потрібен догляд,
Роботи вистачає 365 днів на рік - каже власниця поля. Лише так можна досягти того, щоби традиційно у червні розквітла кожна квітка.
Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:
Це кропітка праця, кожен кущик потрібно обстригти, надати йому гарної форми щоб отримати таку красоту. Сорт лаванди нашої називається хіткот, який ми завезли з Франції.
Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку. Вікторія з дітьми - родом із Маріуполя. Вже більш як рік живуть на Буковині. Каже - просто не могли пропустити сезон лаванди.
Вікторія, переселенка з Маріуполя:
24 лютого ми в перший же день виїхали з дітьми до міста Снятин, тому що ми двічі переселенці і вже знаємо як воно може бути. Було тяжко, але це життя, тому на позитиві. Я давно мріяла про фотосесію на лавандовому полі, ще от з Маріуполя, тому у мене є така зараз возможность. Дуже спокійно, свіже повітря, гарно.
Софія, переселенка з Маріуполя:
Мене мама привезла сюди, на лавандове поле, тут дуже хороше повітря і мені тут дуже подобається, і запах, таке враження шо у мене все життя було якесь не те, і тут бац, словно в мене крилья виросли.
20 тисяч кущів лаванди. Але господарі просять не зривати квіточки. Кожному, хто мріє забрати з собою частинку цієї неймовірної краси, радять придбати ефірну олію місцевого виробництва, або ж ось такі невеликі запашні букети, створені фахівцями.
Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:
Якщо порівняти з минулим роком, то в цьому році більше людей приїздять, милуються, це їм таке задоволення і ароматерапія, тому що лаванда - це лікарська рослина, має заспокійливу дію.
Завітати до цього чарівного та запашного раю можна ще протягом кількох тижнів, поки не завершився сезон лаванди.
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