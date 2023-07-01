Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку.

Сезон лаванди в Україні - в самому розпалі. І наш наступний матеріал - з Буковини, де на одному полі розквітли понад 20 тисяч кущів пахучої квітки. Лікарі радять вдихати лаванду, бо це має заспокійливий ефект. Наш сюжет не передає запахів, але, естетичне враження - вам забезпечене.

Величезне море квітів. Чарівних та запашних. Їх тут - понад 20 тисяч.

Володимир та Олена, жителі Одеси:

Ми вже другий раз, дуже подобається, по-перше, запах, лаванда завжди радує, дуже гарні квіти.

Це передмістя Чернівців. Територія цього лавандового моря рік від року збільшується. Нині - це 3 гектари. Місця тут вистачає і людям, і бджолам, які збирають сировину для меду.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

З кожним роком ми все досаджуємо по пару рядочків лаванди, тому що мріємо збільшити поле, взагалі-то не до таких великих масштабів, тому що з лавандою потрібен догляд,

Роботи вистачає 365 днів на рік - каже власниця поля. Лише так можна досягти того, щоби традиційно у червні розквітла кожна квітка.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

Це кропітка праця, кожен кущик потрібно обстригти, надати йому гарної форми щоб отримати таку красоту. Сорт лаванди нашої називається хіткот, який ми завезли з Франції.

Просто посеред поля є спеціально декоровані місця, де можна зробити фото на згадку. Вікторія з дітьми - родом із Маріуполя. Вже більш як рік живуть на Буковині. Каже - просто не могли пропустити сезон лаванди.

Вікторія, переселенка з Маріуполя:

24 лютого ми в перший же день виїхали з дітьми до міста Снятин, тому що ми двічі переселенці і вже знаємо як воно може бути. Було тяжко, але це життя, тому на позитиві. Я давно мріяла про фотосесію на лавандовому полі, ще от з Маріуполя, тому у мене є така зараз возможность. Дуже спокійно, свіже повітря, гарно.

Софія, переселенка з Маріуполя:

Мене мама привезла сюди, на лавандове поле, тут дуже хороше повітря і мені тут дуже подобається, і запах, таке враження шо у мене все життя було якесь не те, і тут бац, словно в мене крилья виросли.

20 тисяч кущів лаванди. Але господарі просять не зривати квіточки. Кожному, хто мріє забрати з собою частинку цієї неймовірної краси, радять придбати ефірну олію місцевого виробництва, або ж ось такі невеликі запашні букети, створені фахівцями.

Мирослава Мерешко, власниця лавандового поля:

Якщо порівняти з минулим роком, то в цьому році більше людей приїздять, милуються, це їм таке задоволення і ароматерапія, тому що лаванда - це лікарська рослина, має заспокійливу дію.

Завітати до цього чарівного та запашного раю можна ще протягом кількох тижнів, поки не завершився сезон лаванди.