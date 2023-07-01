Окупаційні війська росії сконцентрували свої сили на трьох напрямках, і протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.

Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.