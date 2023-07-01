Яка стуація на фронті 1 липня [ Редагувати ]
Окупаційні війська росії сконцентрували свої сили на трьох напрямках, і протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ в Facebook.
Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі Чернігівської області; Миропілля, Рясне Сумської області; Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне, Кам'янка Харківської області.
- На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.
- Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове - Донецької.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку окупанти завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Серед них Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле та Зелене Поле Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.
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