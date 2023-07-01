Окупанти вивели в акваторію Чорного моря два підводні ракетоносії на бойове чергування. Про це сказав у своєму Telegram-каналі полковник Оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.

У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - надводний замінено на 2 підводні. Сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8.

Окрім цього Назаров попередив, що "з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена".