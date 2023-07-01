У Чорне море виведено підводні ракетоносії рф: скільки "Калібрів" можуть запустити [ Редагувати ]
Окупанти вивели в акваторію Чорного моря два підводні ракетоносії на бойове чергування. Про це сказав у своєму Telegram-каналі полковник Оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.
У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - надводний замінено на 2 підводні. Сумарний залп "Калібрів" залишився на рівні 8.
Окрім цього Назаров попередив, що "з урахуванням певної паузи в діях ворога, увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена".
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