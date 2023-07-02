Які послуги сімейний лікар може надати безплатно: список МОЗ [ Редагувати ]
Багато захворювань можна успішно вилікувати на етапі первинної медичної допомоги, особливо якщо звернення до лікаря відбувається вчасно. Сімейні лікарі мають можливість надати повний спектр медичних послуг, які необхідні пацієнту, і це доступно безплатно.
Про це повідомляється у Facebook Міністерства охорони здоров'я.
Пресслужба повідомляє, що сімейні лікарі також надають поради щодо налагодження режиму сну, харчування та допомоги в подоланні психологічних труднощів та інших проблем.
Важливо зазначити, що всі послуги, надані пацієнтам, які уклали декларацію з сімейним лікарем, оплачуються Національною службою здоров'я.
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