Багато захворювань можна успішно вилікувати на етапі первинної медичної допомоги, особливо якщо звернення до лікаря відбувається вчасно. Сімейні лікарі мають можливість надати повний спектр медичних послуг, які необхідні пацієнту, і це доступно безплатно.

Про це повідомляється у Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Пресслужба повідомляє, що сімейні лікарі також надають поради щодо налагодження режиму сну, харчування та допомоги в подоланні психологічних труднощів та інших проблем.

Важливо зазначити, що всі послуги, надані пацієнтам, які уклали декларацію з сімейним лікарем, оплачуються Національною службою здоров'я.