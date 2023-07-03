Розслідування вторгнення рф: у Гаазі відкриється новий центр [ Редагувати ]
У понеділок, 3 червня, у Гаазі відкриється Міжнародний офіс із розслідування вторгнення росії в Україну. Це стане першим кроком до трибуналу над московським режимом. Про це повідомляє The Guardian.
Для розслідування злочинів агресії було створено Міжнародний центр судового переслідування (ICPA), до якого входять прокурори з Києва, Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду (МКС).
Роль центру полягає у проведенні розслідування та зборі доказів як перехідний етап перед створенням спеціального трибуналу, який буде притягати до відповідальності чиновників з кремлівського уряду за їхню участь у війні проти України.
Високопосадовці проведуть прес-конференцію в ICPA у штаб-квартирі судового агентства ЄС Євроюст. Серед них генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політе та комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Заклики до створення спеціального трибуналу для росії посилилися, тому що Міжнародний кримінальний суд (МКС), суд з воєнних злочинів, який також базується в Гаазі, не має мандату на розслідування ширшого злочину агресії. МКС розслідує більш конкретні воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні та у березні видав ордер на арешт президента росії Володимира Путіна за викрадення українських дітей.
До групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення рф за скоєні злочини в Україні, входять 36 країн.
За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу.
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