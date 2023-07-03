На Бердянському напрямку морпіхи збили "джавеліном" ворожий гелікоптер Ка-52 [ Редагувати ]
На Бердянському напрямку бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білінського збили російський ударний гелікоптер Ка-52 з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin. Про це повідомила пресслужба 36 ОБрМП.
На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК Джавелін спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер ка-52, відомий як "Алігатор".
Про успіх морпіхів повідомив і генерал Олександр Тарнавський.
Підрозділи ППО на Таврійському напрямку збили російський ударний гвинтокрил Ка-52.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Максимальна швидкість - 350 км/год, дальність польоту 1,2 тис.км, висота польоту 5,5 тис. м, скоропідйомність - 10 м/с. Екіпаж - дві людини, льотчик та штурман.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Гвинтокрил Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 3 липня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 309 гелікоптерів.
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