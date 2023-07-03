Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала побували на Рівненській АЕС. Там вони заслухали прогнози атомників у випадку аварійних ситуацій на окупованій Запорізькій АЕС. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції.

30 червня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача було ухвалено рішення посилити оборону на Північному напрямку через перекидання "вагнерівців" до Білорусі після невдалого замаху Євгена Пригожина.

1 липня президент України Володимир Зеленський провів на РАЕС ще одне засідання Ставки.