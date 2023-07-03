Вчені створили симуляцію ядерної війни між США та росією - "найреалістичнішу з наукової точки зору". Відеоролик опублікував Future of Life Institute.

Користуючись відкритими даними, науковці використовували детальне моделювання ядерних цілей, траєкторій польоту ракет, впливу на клімат і харчові ресурси.

Вчені попереджають: щойно одна країна запускає ядерні ракети, інша до початку перших вибухів відповідає ядерним ударом у відповідь.

Американці запускатимуть балістичні ракети з ядерними боєголовками з підводних човнів біля західного узбережжя Норвегії. Вони досягнуть російської території приблизно через 10 хвилин. Російські ракети, запущені з підводних човнів біля північних берегів Канади, ударять трохи пізніше.

Велика Британія та Франція, які також мають ядерний арсенал, зобов'язані відреагувати на напад на США відповідно до статті 5-ї статуту НАТО.

Перші вибухи ядерних ракет створять в атмосфері потужні електромагнітні імпульси, які виведуть з ладу всю електроніку. Наступні удари вразять командні центри та місця розташування ядерних ракет.

Міжконтинентальні балістичні ракети з наземних баз долетять до своїх цілей за пів години. Вони будуть спрямовані на великі міста з метою знищення військових баз та ускладнення відновлення противника після війни.

Люди в радіусі кількох кілометрів навколо епіцентру ядерних вибухів загинуть миттєво, а згодом вогонь і вибухова хвиля знищать все на своєму шляху.

Після ядерних вибухів хмари щільного чорного диму затягнуть усю північну півкулю. Дим потрапить до стратосфери, поглинаючи сонячні промені. Це призведе до сильних морозів, навіть влітку.

Як наслідок, від голоду загинуть майже 5 мільярдів, зокрема 99% населення США, Європи, росії та Китаю.

Нагадаємо, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), росія збільшила кількість розгорнутих ядерних боєголовок з 1 588 до 1 674.