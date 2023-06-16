У росії немає необхідності застосування ядерної зброї проти України, але теоретично це можливо у разі загрози територіальній цілісності, незалежності та існуванню країни. Таку заяву зробив президент рф володимир путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова, существование российского государства, но у нас, во-первых, нет такой необходимости (использовать такое оружие - ред.). Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему - уже <...> возможность снижения порога применения оружия... Использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать... У нас такого оружия (ядерного - ред.) больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, <...> как у нас в народе говорят.

путін наголосив, що росія спроможна знищити будь-яку будівлю в центрі Києва, але не робить цього, оскільки потреби в таких жорстких діях немає.

Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений.... Такая возможность есть. Все это понимают. Ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет необходимости - вот это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет.

Нагадаємо, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), росія збільшила кількість розгорнутих ядерних боєголовок з 1 588 до 1 674.