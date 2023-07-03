Війна не закінчиться, доки Крим окупований - Зеленський [ Редагувати ]
Війна з росією не закінчиться, доки Крим перебуває під окупацією. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.
Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася.
Відповідаючи на запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути укладена мирна угода без Криму, глава держави відповів:
Тоді це не буде перемогою.
Зеленський прокоментував невдалий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Реакцію путіна на виступ найманців президент назвав "слабкою".
Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії і захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся та вертикаль влади, яку він мав раніше, просто руйнується.
Переговори між Києвом та москвою припинилися у травні 2022 року з ініціативи Києва. У жовтні того ж року президент Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.
Американське видання Politico раніше повідомляло, що влада США готується до заморожування конфлікту в Україні. За його даними, у Білому домі не виключають, що бойові дії триватимуть багато років чи навіть десятиліть.
Минулого тижня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що хотів би провести глобальний саміт миру в Україні.
Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що мирні переговори між Україною та росією навряд чи почнуться до президентських виборів у США, запланованих на 2024 рік.
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