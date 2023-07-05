Україна повертається до довоєнної системи податків і скасовує єдиний 2% податок.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини" пояснив, що чекає на українців.

За його словами, фактичне повернення до довоєнного рівня податків відбулося вже від 1 липня. Додаткового підвищення податків принаймні до кінця воєнного стану не планується.

"Частково, ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через прийняття відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня. Але це буде стосуватися спрощенної системи опадаткування, повернення пяти відсотків замість двох... Інших зрушень, окрім повернення на довоєнний рівень, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде застабілізована в тому вигляді і на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - пояснив Шмигаль.