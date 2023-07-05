Національне антикорупційне бюро затримало помічницю народного депутата від "Слуги Народу" Людмили Марченко та проводить обшуки у самої депутатки. Про це повідомив ексдепутат Ігор Мосійчук.

За його інформацією, Марченко затримали у Тернополі на хабарі $3 500. Начебто її помічниця за гроші вирішувала питання з дозволом на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему "Шлях".

НАБУ повідомляє про викриття помічниці народного депутата, яка займалася організацією незаконного перетину кордону через програму "Шлях". Перевіряється причетність самого нардепа до скоєння злочину.

НАБУ і САП за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

За даними слідства, злочинна група систематично отримували гроші за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.





Речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук заявила "Українській правді", що "фракція вивчить усі факти й обставини цієї події і у разі наявності вини ухвалить рішення про виключення з фракції, як ми це робили уже багато разів".

Інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко дізналися зі ЗМІ. Наразі очікуємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів. Усе, що нам відомо станом на цю годину, - це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини.

Нагадаємо, 30 червня СБУ затримала народного депутата Алєксєєва: за $50 тисяч обіцяв "відмазати" німця від екстрадиції.