Правоохоронці затримали народного депутата Сергія Алєксєєва від партії "Європейська солідарність", який за $50 тис. обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач опублікував фото політика після затримання на гарячому.

Заступник голови СБУ Сергій Наумюк розповів подробиці справи проти нардепа.

Проведено увесь комплекс заходів, зокрема, й негласні розшукові дії, які зафіксували порушення закону. У кримінальній справі фігурує чинний народний депутат України. Він протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця. Весь перебіг подій задокументовано співробітниками СБУ. Ми володіємо аргументованою доказовою базою.

Кримінальне провадження проти народного депутата розпочали у квітні за заявою потерпілого. 1 червня відбулася перша розмова, де Алєксєєв запропонував свої "послуги" у громадянину Німеччини.

Він обіцяв гарантовано скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

17 червня парламентар отримав перший "транш" хабаря - $20 тис. Іноземцю він заявив згодом, що потрібні ще гроші для вирішення питання в суді першої інстанції. 29 червня Алєксєєв отримав решту суми - $30 тис.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Державне бюро розслідувань просить про арешт підозрюваного з альтернативою застави у 10 млн грн.

У партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили про "продовження спрямованих провокацій і тиску на наших представників" через арешт свого однопартійця.

Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії.

"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

Сергій Алєксєєв є головою підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Затримали народного депутата Сергія Алєксєєва