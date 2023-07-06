"Буде відповідь": Зеленський показав жахливі наслідки ракетного удару по Львову [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків ракетного удару рф у Львові вночі 6 липня.
"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - ниписав президент.
Нагадаємо, в Україні цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу через російську повітряну атаку із застосуванням ударних БПЛА і ракет.
У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили тіла загиблих на завалах багатоквартирного будинку.
Раніше мер проінформував про 8 поранених громадян у результаті ворожої ракетної атаки.
Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.
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