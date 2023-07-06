Внаслідок російського ракетного обстрілу по Львову зросла кількість загиблих. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Травмовано - дев'ять. Під завалами ще залишаються люди.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Наразі на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція. Співробітники ДСНС врятували сім осіб, а евакуювали - 64.

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомог", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, в Україні цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу через російську повітряну атаку із застосуванням ударних БПЛА і ракет.

У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили тіла загиблих на завалах багатоквартирного будинку.

Раніше мер проінформував про 8 поранених громадян у результаті ворожої ракетної атаки.

Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.