Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову суттєво зросла [ Редагувати ]
Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 32 людей.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина", - сказано у повідомленні.
Втім рятувальна операція триває.
Нагадаємо, в Україні цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу через російську повітряну атаку із застосуванням ударних БПЛА і ракет.
У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили тіла загиблих на завалах багатоквартирного будинку.
Раніше мер проінформував про 8 поранених громадян у результаті ворожої ракетної атаки.
Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.
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