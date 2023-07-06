Кількість поранених внаслідок нічного ракетного удару росіян по Львову зросла до 32 людей.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина", - сказано у повідомленні.

Втім рятувальна операція триває.

Нагадаємо, в Україні цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу через російську повітряну атаку із застосуванням ударних БПЛА і ракет.

У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили тіла загиблих на завалах багатоквартирного будинку.

Раніше мер проінформував про 8 поранених громадян у результаті ворожої ракетної атаки.

Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.