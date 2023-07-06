Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації "Ростех". Про це повідомляє СБУ.

Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.



До повномасштабного вторгнення рф повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.



За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки рф.



Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.



Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.



Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Канада конфіскує для України російський Ан-124 "Руслан".