Україна націоналізувала російський АН-140-100 за 150 млн грн [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації "Ростех". Про це повідомляє СБУ.
Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.
До повномасштабного вторгнення рф повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.
За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки рф.
Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.
Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.
Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, Канада конфіскує для України російський Ан-124 "Руслан".
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