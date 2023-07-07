Чехія надасть Україні бойові гелікоптери, боєприпаси та авіасимулятори [ Редагувати ]
Чехія надасть Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійдуть бойові гелікоптери та сотні тисяч боєприпасів. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає видання Denik N.
Чехія передасть Україні бойові вертольоти та боєприпаси... Чехія допоможе з навчанням пілотів, включаючи льотчиків для (винищувачів) F-16).
Прага також передасть Києву навчальні симулятори, щоб навчання льотчиків також проходило безпосередньо в Україні.
Ніхто не може знати, коли закінчиться ця війна, але мені зрозуміло, що війна має закінчитися тим, що Україна гарантує свою незалежність, територіальну цілісність і витіснить російського агресора зі своєї території.
За словами Фіали, влада країни обговорює можливість використання замороженого російського майна для відновлення України.
З лютого 2022 року Чехія передала Україні 676 одиниць важкої техніки та засобів ППО, 4,2 млн одиниць середньокаліберних та великокаліберних боєприпасів та 380 тис. артилерійських снарядів, а також направила 1,5 млрд крон (63 млн євро) на гуманітарну допомогу.
Раніше в канцелярії президента Туреччини підтвердили, що 7 липня Реджеп Таїп Ердоган проведе у Стамбулі зустріч із Володимиром Зеленським на тему майбутнього зернової угоди.
11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт лідерів країн НАТО. За кілька днів до саміту Володимир Зеленський вирушив до закордонного турне.
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