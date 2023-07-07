Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. При цьому поки що не відомо, в якому форматі це відбуватиметься - особисто чи через відеозв'язок. Про це стало відомо під час пресконференції генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Президент Зеленський приєднається до нас на зустрічі зі створення Ради НАТО з питань України (щодо співпраці НАТО та України, - ред.). Це буде платформа з кризових консультацій та прийняття рішень, де ми всі знаходитимемося як рівні та досягатимемо розуміння в питаннях безпеки.

Крім того, Столтенберг зазначив, що на саміті союзники зроблять великі кроки до трьох нових планах захисту, щоб протистояти двом основним проблемам Альянсу - росії та тероризму.