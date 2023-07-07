Саміт НАТО: Столтенберг підтвердив участь Зеленського [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. При цьому поки що не відомо, в якому форматі це відбуватиметься - особисто чи через відеозв'язок. Про це стало відомо під час пресконференції генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Президент Зеленський приєднається до нас на зустрічі зі створення Ради НАТО з питань України (щодо співпраці НАТО та України, - ред.). Це буде платформа з кризових консультацій та прийняття рішень, де ми всі знаходитимемося як рівні та досягатимемо розуміння в питаннях безпеки.
Крім того, Столтенберг зазначив, що на саміті союзники зроблять великі кроки до трьох нових планах захисту, щоб протистояти двом основним проблемам Альянсу - росії та тероризму.
по темі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що події, пов'язані із переворотом в росії, що сталися на вихідних, демонструють, наскільки велику стратегічну помилку зробив російський диктатор
Зеленський подякував за підтримку України та важливі рішення нижньої палати парламенту
Країни-члени НАТО досі не визначились, що запропонувати Україні на саміті Альянсу, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня
У пʼятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжує роботу в Чехії
За даними турецького видання Sabah, президент України Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину