Втрати росії: Генштаб шокував новими даними [ Редагувати ]
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 233 440 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано;
- танків - 4074 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 7953 (+9) од.;
- артилерійських систем - 4346 (+16) од.;
- РСЗВ - 661 (+3) од.;
- засоби ППО - 410 (+2) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 309 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3666 (+14) од.;
- крилаті ракети - 1271 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6914 (+16) од.;
- спеціальна техніка - 619 (+7) од.;
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
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