Нічна атака безпілотниками: у ЗСУ розповіли про влучання [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Уночі проти суботи, 8 липня, російська федерація атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів. Втім, є "прильоти".
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що окупанти атакували безпілотниками з південно-східного напрямку з міста Приморсько-Ахтарськ, що в Краснодарському краї.
"В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА "Shahed-136/131".Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити", - повідомили у Командуванні.
Так, дрони влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо, минулося без жертв.
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