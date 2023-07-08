Уночі проти суботи, 8 липня, російська федерація атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів. Втім, є "прильоти".

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували безпілотниками з південно-східного напрямку з міста Приморсько-Ахтарськ, що в Краснодарському краї.

"В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА "Shahed-136/131".Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити", - повідомили у Командуванні.

Так, дрони влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо, минулося без жертв.