Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 9 липня, зустрілися у Луцьку. Візит лідерів до Луцька заздалегідь не анонсували.

Зеленський і Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

На месу прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

Волинська трагедія - одне з найболючіших питань у спільній історії Польщі та України часів Другої світової війи. Так називають обопільні етнічні чистки польського та українського населення у 1943 році. У Польщі звинувачують у вбивствах мирного населення бійців УПА, в Україні - польську Армію Крайову.

За оцінками польських дослідників, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше майже 36 тисяч людей.