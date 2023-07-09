Зеленський і Дуда у Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії (фото) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 9 липня, зустрілися у Луцьку. Візит лідерів до Луцька заздалегідь не анонсували.
Зеленський і Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.
На месу прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.
Волинська трагедія - одне з найболючіших питань у спільній історії Польщі та України часів Другої світової війи. Так називають обопільні етнічні чистки польського та українського населення у 1943 році. У Польщі звинувачують у вбивствах мирного населення бійців УПА, в Україні - польську Армію Крайову.
За оцінками польських дослідників, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше майже 36 тисяч людей.
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