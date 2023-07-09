В Узбекистані обирають президента [ Редагувати ]
В Узбекистані відбуваються дострокові вибори президента. Їх призначили після референдуму щодо обнулення термінів чинного глави держави та внесення поправок до Конституції, повідомляє російський "Інтерфакс".
Голосування почалося о 8:00 за місцевим часом (6:00 за київським часом) і триватиме до 20:00 (18:00 за київським часом). За даними ЦВК, до 11:00 (9:00 за київським часом) явка на виборах перевищила 33%. Вибори вже визнали такими, що відбулися.
Для проведення президентських виборів було відкрито майже 10,8 тисяч виборчих дільниць. 56 із них - за кордоном, у 39 країнах.
Усі п'ять партій, що діють у країні, висунули своїх кандидатів. Чинний глава держави Шавкат Мірзійоєв виступає кандидатом від Ліберально-демократичної партії Узбекистану та партії "Національне відродження".
Серед його суперників лідер Народно-демократичної партії Улугбек Іноятов, голова Екологічної партії Абдушукур Хамзаєв, а також заступник голови Верховного суду країни Робахон Махмудова від Соціал-демократичної партії "Справедливість".
Дострокові вибори в Узбекистані оголосили після того, як на референдумі, що відбулися в країні, схвалили поправки до Конституції, які продовжили термін повноважень президента з п'яти до семи років. Крім того, зміни обнулили терміни президентства Шавката Мірзійоєва, яке очолює Узбекистан з 2016 року.
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