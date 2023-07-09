Уряд України спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить врятувати більше життів українських захисників. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.

"Це дуже правильне і хороше рішення. Рік назад МОЗ було узаконено використання крові на догоспітальному етапі. Тобто був прийнятий спеціальний стандарт, який дозволив медикам довозити до пораненого донорську кров. З того часу, протягом року ми маємо певну кількість бригад, які застосовують таку кров. Одні з перших були "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, медичний підрозділ іноземного легіону. Дане рішення Кабміну робить застосування крові на догоспітальному етапі системним, щоби збільшити кількість військових медиків, які будуть використовувати її для порятунку життя", - каже він.