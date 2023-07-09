У червні 2023 року Україна виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє Bloomberg.

Точну кількість вироблених снарядів міністр відмовився називати. Хоча цей результат є успіхом в Україні, де багато заводів регулярно зазнають атак російських ракет, Камишин додав, що йому ще належить пройти довгий шлях.

Я б не сказав, що ми такі вже великі молодці, раз змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало.

Постачання зброї в Україну зі Сполучених Штатів та їхніх союзників досі були основним напрямком у війні. Але Київ прагне створити власне виробництво, щоб не залежати вічно від благодійності. Надалі Камишин має намір зробити Україну знову великим експортером зброї.