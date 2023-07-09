"Україна за місяць зробила більше снарядів, ніж за весь 2022 рік" - міністр [ Редагувати ]
У червні 2023 року Україна виробила більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє Bloomberg.
Точну кількість вироблених снарядів міністр відмовився називати. Хоча цей результат є успіхом в Україні, де багато заводів регулярно зазнають атак російських ракет, Камишин додав, що йому ще належить пройти довгий шлях.
Я б не сказав, що ми такі вже великі молодці, раз змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили так мало.
Постачання зброї в Україну зі Сполучених Штатів та їхніх союзників досі були основним напрямком у війні. Але Київ прагне створити власне виробництво, щоб не залежати вічно від благодійності. Надалі Камишин має намір зробити Україну знову великим експортером зброї.
Ми повинні бути амбітними, тому що в нас немає вибору. Моя мета - зробити Україну арсеналом вільного світу.
по темі
Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Китай про підтримку росії у війні проти України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
У неділю, 8 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
Окупанти зосереджують основні сили на чотирьох напрямках фронту
Окупанти готуються до можливих бойових дій на території окупованого Криму