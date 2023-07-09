"У рф може бути черговий заколот" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про сигнал, що в рф може бути черговий заколот чи революція. До того ж його можуть підтримати багато людей. Про це він сказав інтервʼю ABC News.
За його словами, заколот засновника ПВК "Вагнера" євгена пригожина виявило слабкість керівництва російського диктатора володимира путіна.
Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот.
Він упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в росії.
Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно.
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