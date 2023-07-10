В Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дитині [ Редагувати ]
В Україні вперше провели тарнсплантацію серця 6-річній дитині. Як повідомили в Інституті серця МОЗ, новий орган отримала дівчинка.
Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре. Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України - Борис Тодуров - спільно з командою лікарів Інституту, - йдеться в повідомленні.
Усі подробиці трансплантації медики пообіцяли надати згодом.
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