Міністерство оборони України підтвердило, що українська армія успішно захопила та контролює стратегічні висоти навколо міста Бахмута. Зазначається, що українські військові повністю контролюють ситуацію і тримають місто під своїм вогневим контролем. Про це повідомила Ганна Маляр у своєму Telegram.

В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що у росії немає резервів для утримання Бахмута. Також Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просуваються у місті.

"На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках - більше кілометра", - йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що на північному флангу бої без зміни положень.