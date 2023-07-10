Кулеба закликав Німеччину не блокувати швидкий вступ України до НАТО [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину не блокувати заявку України на пришвидшений вступ до НАТО.
Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD.
"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України до НАТО. Результатом стала ще більш агресивна поведінка Росії - дивіться Грузію, ворожнечу до Заходу і нинішню агресію щодо України", - сказав Кулеба.
За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидший вступ України до Альянсу.
Варто зазначити, що у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні Плану дій для приєднання до Альянсу.
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