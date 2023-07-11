Ворог свідомо б'є по цивільним об'єктам: Малашко про ситуацію у Запорізькій області [ Редагувати ]
Ворог не перестає атакувати Запорізьку область. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ніч була більш менш спокійною. Але ворог все одно завдав 65 ударів по нашій території, по 12 прифронтовим населеним пунктам Запорізької області. Авіаудар був по місту Оріхів і 61 артилерійський удар по Оріхову та Гуляйполе. На щастя, людей не зачепило. Всі живі та здорові. Якщо говорити про шахеди, ворог найменше використовує їх по нашій території, здебільшого це артилерія", - зазначив Малашко.
Він також детально розповів про атаку міста Оріхів.
"У нас рятувально-пошукові роботи на місці авіаудару вже закінчені. Ще з-під завалів учора на вечір дістали тіла трьох місцевих жителів. На загал на зараз у нас є 7 загиблих і 11 тих, які знаходяться у лікарнях. Ворог підступний і б'є по цивільним об'єктам", - резюмував він.
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