Українським вчителям планують підвищити зарплати до 40 000 гривень. Оплата праці залежатиме від кваліфікації педагога та досягнень за час роботи. Натомість кількість відпрацьованих років відходить на інший план.

Про це розповів міністр освіти Оксен Лісовий, пише Osvitoria.

За даними МОН, середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5 700 гривень та різних надбавок - приблизно 1 900 гривень. Тобто середня зарплата вчителя в Україні дорівнює 7 600 гривень.

Для порівняння варто зазначити, що середня зарплата в країні становить 13 400 гривень, тобто майже у два рази більше.

Член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин заявив, що наразі тривають обговорення стосовно розміру зарплати вчителів. Оптимальною сумою вважають 40 000 гривень.

"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді", - пояснив нардеп.

Однак нюанс нововведень полягає в тому, що вони можливі лише після завершення війни.