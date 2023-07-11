Тривають важкі бої: на Таврійському напрямку знищено техніку та склади окупантів [ Редагувати ]
За останню добу ворог 27 разів атакував позиції українських військових. На Таврійському напрямку тривають важкі бої. Про це повідомляється у Telegram-каналі командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Окрім цього протягом минулої доби ворог здійснив 668 обстрілів позицій ЗСУ.
За даними Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань.
Завдяки цьому втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Також було знищено 14 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка.
ЗСУ змогли знищити сім складів боєприпасів ворога.
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