11 липня українські війська провели контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту, і на деяких з них Збройним силам України вдалося досягти певних успіхів. Про це повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на напрямках Мелітополь та Бердянськ. У той же час, офіційний представник Східної групи військ України, полковник Сергій Череватий, заявив, що українські військові продовжують контрнаступні дії навколо Бахмута.

Згідно з кадрами з геолокацією, опублікованими 10 липня, видно, що українські сили рухалися на північний схід від села Роботине, розташованого за 15 кілометрів на південь від Оріхова. Також російський блогер повідомив, що українські сили продовжують просуватися на 1,5 кілометри у районі Роздолівки, розташованої за 19 кілометрів на північний схід від Бахмута.

Нагадаємо, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові можуть змусити росіян вивести свої війська з Бахмуту за допомогою артилерійських ударів.