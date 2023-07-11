"Окупанти самі можуть вийти з Бахмута під вогнем артилерії": у ЗСУ зробили припущення [ Редагувати ]
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові можуть змусити росіян вивести свої війська з Бахмуту за допомогою артилерійських ударів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
У Череватого запитали, чи можливий сценарій, за якого окупанти втечуть із Бахмута під вогнем артилерії.
Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим.
За словами Череватого, треба враховувати, що українські військові роблять героїчну бойову роботу в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом. При цьому за кількістю артснарядів ЗСУ іноді програють росіянам.
Тільки наша навченість, мотивованість та неймовірна кмітливість дозволяє постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне.
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