Уночі 12 липня російські війська випустили 15 дронів-камікадзе в напрямку України, проте сили протиповітряної оборони зуміли збити 11 з них. Про це повідомили Повітряні сили у своєму Telegram.

російська федерація атакувала Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками. Всього окупанти задіяли 15 дронів.

"До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.