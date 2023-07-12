Російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС - Міноборони [ Редагувати ]
В Міністерстві оборони України повідомили, що російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Military Media Center.
"Мінування території ЗАЕС російськими окупантами є цілеспрямованим, створює стан небезпеки на ядерному об’єкті", - йшлось в повідомленні.
За наявною інформацією, росіяни встановили керовані та некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції.
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