Саміт Північноатлантичного Альянсу наблизив перемогу України у війні завдяки анонсованій військовій допомозі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Дуже важливий момент - захист нашого неба. Зараз є невеличкі кроки вперед, але вони дуже важливі. Не буду говорити про кількість Patriot, але важливо, що це рішення прийнято", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, також в перемозі України відіграють роль поставка Bushmaster та інших броньовиків. Він додав, що Україна бажала б сильнішого прориву щодо артилерії, однак на це потрібен час.

"Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.

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