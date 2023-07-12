"Зброя наближає перемогу": Зеленський підсумував анонсовану допомогу [ Редагувати ]
Саміт Північноатлантичного Альянсу наблизив перемогу України у війні завдяки анонсованій військовій допомозі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Дуже важливий момент - захист нашого неба. Зараз є невеличкі кроки вперед, але вони дуже важливі. Не буду говорити про кількість Patriot, але важливо, що це рішення прийнято", - заявив президент.
За словами Володимира Зеленського, також в перемозі України відіграють роль поставка Bushmaster та інших броньовиків. Він додав, що Україна бажала б сильнішого прориву щодо артилерії, однак на це потрібен час.
"Потужність зброї завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.
Читайте також, підсумки саміту НАТО у Литві та всі подробиці.
по темі
Саміт НАТО у Вільнюсі (Литва) не виправдав сподівань України у повній мірі
Саміт НАТО у Вільнюсі продемонстрував, що країни Заходу продовжуватимуть забезпечувати зброєю та підтримувати Україну
У середу, 12 липня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже є і завжди буде донором нашої спільної безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО
Запрошення України до НАТО було дуже важливим моментом, який можна порівняти з моментом кандидатства України в ЄС