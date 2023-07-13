російська православна церква планує провести ще одну таємну операцію переправлення українських військовополонених до Угорщини, виключаючи Україну з цих планів. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.

Угорщина має намір забрати наступну групу українських військовополонених з росії за "посередництва" російської православної церкви. Як і в попередній раз, ця операція планується без участі та згоди української сторони.

Зазначається, що внутрішнє коло російської православної церкви активно обговорює візит урядової делегації з Угорщини до російської федерації. За попередніми відомостями, заплановано, що цей візит відбудеться приблизно з 8 по 11 серпня.

Мета візиту - це, зокрема, обговорення чергового раунду передавання українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, - йдеться у повідомленні.

За даними "РБК-Україна", митрополит Антоній (Антон Юрійович Севрюк), член синоду російської православної церкви та очільник відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату, виступатиме як "переговорник" з боку російської сторони. Він обіймає цю посаду з 7 червня 2022 року.

Відповідно до джерел, угорська сторона не має конкретного списку військовослужбовців, яких вони бажають звільнити з російського полону. Тому пошук та відбір українських військових серед полонених та складання списку покладаються на російські спецслужби. Перед приїздом угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових.