Ціна за медичний канабіс в аптеці наближена до чорного ринку.

За крок до допомоги мільйонам. Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. Через понад рік з моменту реєстрації. За проголосувало 268 депутатів.

Чому це надважливо сьогодні - в умовах війни? Чому ліки на основі медканабісу потрібні ледь не кожному третьому українцю? І який досвід застосування медичного канабісу в світі - наші журналісти далі.

Я испытываю боли я испытываю судороги, вот и ситуация в том, что именно препараты на основе медицинского канабиса очень снимают мою симптоматику.

Майстер спорту дніпрянин Геннадій Мартинов сьогодні - в інвалідному візку. 1998 рік: ДТП, чоловікові ставлять діагноз - розсіяний склероз. Постійний біль, судоми: з кожним роком - його самопочуття тільки погіршується.

Геннадій Мартинов, пацієнт з І групою інвалідності:

Одно время ходил с тростью. Потом с тремя. А уже последние годы получается я в коляске. Те, от кого зависит принятия решения о легализации данного препарата, они бы очень сильно помогли бы таким как я.

Зниження больового синдрому, боротьба зі cпазмовими порушеннями, стресовими й тривожними розладами: медичний канабіс застосовують у всьому світі для лікування з півсотні патологічних станів:

Михайло Радуцький, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування:

В першу чергу - це онкохворі. Хронічні хворі з хронічними болями - це діти з епілепсією. Це хворі на Альцгеймера, люди з хворобою Паркінсона.

Два мільйони: стільки пацієнтів в Украіні за оцінками ВООЗ і МОЗу потребували застосування ліків на основі медичного канабісу. Це ДО повномасштабного вторгнення. Зараз…

Геннадій Шабас, голова Української асоціації медичного канабісу:

Кількість пацієнтів вона виросла у геометричній прогресії. Була 2 мільйони. Я думаю, зараз близько 10 щонайменше. А тим паче військові.

Ці люди отримали поранення, захищаючи нас. Як фізичні, так і ментальні. Медичний канабіс допомагає боротись із посттравматичним стресовим розладом, який загрожує й цивільним - усім жертвам розв'язаною росією війни. Та ці ліки досі не легалізовані в Україні. Чому?

Михайло Радуцький, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування:

Це наслідки радянського минулого. Канабіс уже давно виведений списку наркотичних або психотропних речовин. І дуже шкода, що наші громадяни не мають доступу до цих ліків. Ми не легалізуємо рекреаційні коноплі. Ми легалізуємо медичний канабіс.

То в чому різниця? Конопля містить речовини групи канабіноїди, а саме тетрагідроканабінол (ТГК) - який має психоактивну дію, впливає на поведінку, сприйняття й може викликати залежність. Та канабідіол (КБД) - який має виключно лікувальні властивості. Відповідно різні сорти марихуани мають різну концентрацію цих речовин. А в їх поєднанні - при малій дозі ТГК й переважанні КБД - вчені домоглися посилення впливу ліків на організм, одночасно цим послаблюючи ейфорійні наслідки.

Олег Чабан, лікар-психотерапевт, доктор медичних наук:

Іде мова про те, що по-перше можна буде вирощувати той канабіс, який має високий вміст не психотропної дії,конкретно СБД. І значно менший ТГК, який конкретно викликається ефект. Друге - це не самостійний метод лікування, це дуже важливий момент, це ще додатковий інструмент в руках лікарів, які будуть призначати контролювати проводити одночасно паралельно лікування.

А держава та правоохоронні органи - візьмуть контроль над обігом та виробництвом, стежитимуть за якістю, дією та вмістом препаратів. Ліки на основі канабісу в Україні відпускатимуть виключно за призначенням лікаря та електронним рецептом. Це якщо законопроєкт про легалізацію медканабісу нардепи таки ухвалять. МОЗ легалізацію підтримує.

Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітраний лікар України:

Регуляції, які будуть застосовуватися, вони будуть застосовуватися як до звичайного нарковмісного препарату. Це ел рецепт на провайдера який буде відпускати такі лікарські засоби. Він має обовʼязково отримати ліцензію на обіг наркотичних засобів і проходить додаткові інфспекційні перевірки МВС, інших служб. І відповідно контроль відбувається з боку МВС - це головна інституція, яка перевіряє у тому числі легітимність видачі легітимність виписування рецептів і регулювання обігу. Контроль доволі жорсткий.

Закликав підтримати законопроєкт і президент України Володимир Зеленський. Верховна Рада проголосувала за документ у першому читанні.

Світова практика легалізації медичного канабісу надзвичайно варіативна. Бельгія вкрай обережно поставилась до цього процесу. Закон дозволяє фармацевтам і лікарям відпускати лише один-єдиний препарат на основі канабісу - для полегшення болю при певних видах розсіяного склерозу.

Трохи далі пішла Швейцарія. Ця країна дозволяє з допомогою медичного канабісу полегшувати біль онкохворим. І першою легалізувала рецептурне використання героїну для лікування залежних пацієнтів. А зараз експериментує з повною декриміналізацією рекреаційного канабісу, придбати який можна у деяких аптеках Базеля. Участь у дослідженні беруть 400 добровольців.

Марк Волтер, професор психіатрії Університету Базеля:

Ми хочемо з'ясувати, як це дослідження регульованого продажу канабісу в аптеках вплине на ментальне здоров'я та продовольчу поведінку споживачів.

Ціна за медичний канабіс в аптеці наближена до чорного ринку. Але в цьому випадку пацієнти на 100 відсотків певні, що отримують чистий продукт. Легалізацію медичного канабісу підтримують 78 відсотків швейцарців. Наразі ці ліки в країні дозволені для зняття болю в онкохворих.

Марк Волтер, професор психіатрії Університету Базеля:

Швейцарія пішла в іншому напрямку, і, звичайно, я віддаю перевагу цьому як науковець, оскільки ідея полягає в тому, щоб спочатку провести дослідження, щоб отримати певні результати. І розробити конкретні моделі регулювання на основі цих результатів.

Ще далі пішла Бразилія. Ця країна лише цього року легалізувала використання препаратів на основі лікарських рослин, зокрема, канабісу, і одразу відкрила соціальний центр, де ці ліки роздають безкоштовно.

Фернанда Гувейя, президентка Інституту ADESAF, який керує медичним центром:

Ми пропонуємо медичне консультування, ліки - медичну олію каннабісу - та групову терапію та різні активності, які входять до арсеналу лікування, зокрема і медичний канабіс.

Загалом понад 50 країн світу й з пів сотні американських штатів дозволили використання медичної марихуани. Ще зо два десятки держав вивчають це питання.