Командувач дякує всім за службу та нагороджує тих, хто відзначився.

Регіон, який одним із перших зупинив ворога. А зараз, після деокупації, - страждає від постійних обстрілів. РСЗВ, артилерія, міномети і ракети - все це летить по прикордонню Сумщини. В область регулярно намагаються проникати ворожі ДРГ.

Тож регіон - під постійним контролем сил оборони. Кожна ділянка кордону укріплюється та охороняється. В цьому особисто переконався Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він поспілкувався з командуванням та бійцями, дізнався про потреби та настрої і впевнився в обороноздатності війська. Крім того, запевнив, що область посилять мобільними групами ППО.

У лісі на Сумщині бійці пильнують кордон, який раз у раз намагаються перетнути або обстріляти росіяни.

Загальна протяжність державної межі в області понад 560 кілометрів. Частину цієї відстані охороняють ці хлопці з Кривого рогу.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Ділянка дуже велика, більше, якби сказати, ніж потрібно, але такий час, на це не зважаємо. Ми допомагаємо, служимо, ми для цього сюда і прийшли, ми ж тероборона.

З початку повномасштабного вторгнення ці бійці пройшли чимало гарячих точок.

За іншою ділянкою кордону спостерігають уродженці Сумщини. Вони також взяли зброю до рук в останні дні страшного лютого.

Позивний "Фізрук", військовослужбовець Збройних сил України:

Було складно, тому що тримали оборону спочатку за бачками, за пластиковими. І біля Сум ходили танки, їздили, тобто нам телефонували знайомі, казали, до вас там їде 300 танків, і ми з автоматами, десь 18 чоловік. Але всі стояли, ніхто додому не пішов.

Тепер, кажуть бійці, не зводять очей та тепловізорів із доріг, якими тоді рухалися и танки. Так само уважно стежать за небом та лісом.

Позивний "Фізрук", військовослужбовець Збройних сил України:

Уже все вирили, тепер чергуємо, одні чергують, другі на підстраховці, не дай бог, що допомагають, а треті відпочивають.

Про ситуацію детально доповідають командувачу. Генерал цікавиться всім - від озброєння до побуту.

- Скільки приблизно на сон іде? - Десь в чергуванні 4-5 часів, а так 6-8 часів, залежно від ситуації.

Аби не допустити ворога на територію України, на кордоні зруйновані дороги, мости, вздовж рубежу закладені сотні тисяч мін.

Позивний "Туман", сапер:

Мінували, коли був снігопад, туман, дощ, коли несприятлива погода для того, щоб шось літало, чи нас хтось бачив. Також працювали більше часу уночі, 02.08 безпосередньо наш підрозділ замінував близько 100 тисяч мін.

І сапери й далі розширюють мінні поля.

А після атаки "шахедами" Сум напрямок посилено мобільними групами ППО.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України:

Я особисто, перебуваючи на одній з позицій, спостерігав під час зальоту на наш напрямок безпілотних літальних апаратів, як працювали групи, мобільно-вогневі групи, прожектора в небі , які вишукували ворожої повітряної цілі. Тож ця робота триває, але для того, аби ми були більше міцнішими, нам додаткова допомога від наших партнерів дійсно необхідна.

Нові позиції готують уже не поспіхом, а за всіма стандартами будівництва.

Позивний "Тайфун", командир підрозділу:

Це обладнуються оборонні позиції для проживання особового складу в якісних, комфортних умовах, зі світлом, з теплом. Якщо зверху на 3,5 м дерева, землі, я думаю, на 100 %. Від артилерійських пострілів, від РСЗВ.

Сергій в мирному житті був будівельником. Каже, облаштування базується на комфорті та безпеці бійців.

Позивний "Рудий", військовослужбовець Збройних сил України:

Корні ми зберігаєм, стяжки робим, обходим, який корінь можна перерубать, який не можна, зберігаєм максимально, шоб дерева стояли на місці. Унас в захисних спорудах дуже комфортні кліматичні умови, як влітку не нагрівається, так і взимку, менше на опалення буде уходить, а пряма функція для того, шоб не пробив снаряд.

Тим часом за розкладом у бійців обід. Командувач дякує всім за службу та нагороджує тих, хто відзначився.