Подоляк відповів путіну щодо гарантій безпеки рф: є лише один сценарій [ Редагувати ]
Історично склалось так, що в російської федерації існує лише один спосіб отримати гарантії безпеки. Для цього потрібно програти війну в Україні.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", - розповів радник керівника ОП
За словами радника, історично склалося так, що для росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:
- програш війни,
- вихід з України та повернення вкраденого суверенітету,
- політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.
"Це вже аксіома...", - додав Подоляк.
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