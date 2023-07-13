Історично склалось так, що в російської федерації існує лише один спосіб отримати гарантії безпеки. Для цього потрібно програти війну в Україні.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", - розповів радник керівника ОП

За словами радника, історично склалося так, що для росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:

програш війни,

вихід з України та повернення вкраденого суверенітету,

політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.

"Це вже аксіома...", - додав Подоляк.