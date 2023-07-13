В Україні розпочалися жнива. Вже намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю. І якщо на півдні країни збирають врожай вже кілька тижнів, то на заході тільки розпочинають.

Зокрема, на Буковині комбайнери працюють на полях зранку до ночі. Результат їхньої роботи вже бачила Ольга Лучек.

Зерно налилося і озимий ячмінь готовий до жнив. Комбайни снаряджаються у роботу. Василь у полі від світанку. Каже, відпочивати ніколи, бо ж у розпалі збір врожаю, лише за пів дня опрацював більше 5 гектарів. Каже, не втомився, бо любить працювати на землі.

Василь, комбайнер:

Если би не любив, не работав би, а так люблю конечно.

А ось аграрії перевіряють, чи можна збирати ячмінь з цього поля.

Артем Глігор, аграрій:

Коли вже багато працюєш і маєш досвід, то можеш вологість визначати от на зуб, спробуєш (їсть) і якщо зерно хрустяще, то значить дозріло. Це такий дідівський метод, є сучасний апарат, який вимірює цю вологу.

Це господарство вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник та сою. Нині збирають ячмінь. Врожай - тішить, аграрії кажуть, буде вдвічі більший, ніж торік - до семи тонн з гектару. Все зібране зерно завозять на сховища - запевняють - місця вистачає.

Артем Глігор, аграрій:

У нас залишилося багато складських приміщень ще побудованих за радянських часів, ми ці приміщення викупили, і нам вистачає місця для зберігання.

Степан Савович у полі працює понад 65 років. Каже - виростити та зібрати - то половина роботи, зараз найважче - продати.

Степан Глігор, директор агропідприємства:

У нас само більша проблема - реалізація. А вирощуємо - техніки достаточно, маємо хороші склади, маємо очищувальні машини нормальні, все маємо, тільки щоб нічого не случилося до кінця уборки, дивимося наверх на Бога.

Артем Глігор, аграрій:

По-перше, позакривали порти, той порт, який в Одесі пропускає, він не справляється з тими об'ємами, які вирощує Україна. Дуже багато країн, які в нас купують зерно і сою й іншу сільгоспродукцію, і соняшник.

Та все ж буковинські аграрії не нарікають. Працюють, аби компенсувати те, що втратили інші сільгосп-виробники через війну.

Артем Глігор, аграрій:

Порівняно з іншими фермерами східної України, які залишилися без нічого, без приміщень, без полів, поля заміновані, без техніки, без людей і без коштів для свого існування - нам сьогодні гріх на якісь проблеми жалуватись.

Загалом на Буковині вже зібрали понад сотню гектарів.

Богдан Бойчук, заступник начальника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОВА:

До збору 54 тисячі гектарів ярих зернових - це 40 тисяч озимих і 14 - ярих пізніх. Розпочали молотити озимий ячмінь і ріпак, врожайність на сьогодні по озимому ячменю в межах 5 з половиною до 6 центнерів з гектара - це непоганий врожай, вищий ніж минулого року.

І це далеко не остаточні цифри. На цьому полі після збору ячменю, посіють гречку.

Артем Глігор, аграрій:

Десь до листопада ми зможемо зібрати врожай ще гречки. Це вдруге врожай ми практикуємо другий рік, ми можемо збільшити урожайність, але вона збільшиться за рахунок технологій, і за рахунок добрив, на сьогодні є проблема з добривом ціна на добрива є катастрофічна.

Тож фермери мають гарні прогнози. Запевняють - з хлібом будуть не лише українці.